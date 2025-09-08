Ричмонд
101-летний болельщик омского «Авангарда» получил от него телевизор в подарок

Подарок вручил экс-игрок «ястребов», а ныне тренер омской команды ВХЛ Никита Никитин.

Представители хоккейного «Авангарда» вновь навестили и порадовали подарком 101-летнего болельщика клуба Юрия Чернобыльского. Приурочили это к началу игр команды в новом чемпионате.

Ранее он уже получил игровой свитер с автографом и другие подарки от форварда Наиля Якупова.

На этот раз к Юрию приехал тренер «Омских крыльев» Никита Никитин, он передал ему большой подарок в виде телевизора. Приурочили это к старту регулярного чемпионата КХЛ, сообщила пресс-служба «ястребов».

Как отметил Никита Никитин, такого размера телевизор болельщику подарили, чтобы его просмотр матчей был более ярким и насыщенным.

Юрий Чернобыльский болеет за «Авангард» уже более 50 лет, однако в своем 101-летнем возрасте уже не посещает его домашние игры.

Ранее мы писали, что 8 сентября «Авангард» стартует в новом сезоне КХЛ дома матчем с «Ак Барсом». После него у омичей будет еще четыре игры в Омске.