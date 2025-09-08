В Ярославле началась обкатка новых трамвайных путей современными вагонами

«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой мы планируем возобновить с 15 сентября. По маршруту № 5к “ЯМЗ” — “Больница № 9” начнут курсировать 12 новых “Ятрамваев”, приобретенных по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Один из вагонов сегодня проехал по отремонтированному участку. Отмечу, что движение трамваев на участке от трамвайного депо до Ярославского моторного завода будет временно осуществляться по старым путям», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта области Роман Душко.