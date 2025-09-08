В Ярославле началась обкатка новых трамвайных путей современными вагонами

Обкатка новых трамвайных путей на участке от трамвайного депо до больницы № 9 стартовала в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства Ярославской области.
«Трамвайное движение в Дзержинском районе по улицам Бабича, Волгоградской, Труфанова и Елены Колесовой мы планируем возобновить с 15 сентября. По маршруту № 5к “ЯМЗ” — “Больница № 9” начнут курсировать 12 новых “Ятрамваев”, приобретенных по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Один из вагонов сегодня проехал по отремонтированному участку. Отмечу, что движение трамваев на участке от трамвайного депо до Ярославского моторного завода будет временно осуществляться по старым путям», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта области Роман Душко.
Новые модели трамваев обладают низким уровнем подъема, что облегчает посадку и высадку пассажиров, и широкими проходами. Каждое транспортное средство оснащено несколькими видеокамерами, двумя медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, точками для зарядки по USB, а также электронными маршрутоуказателями, системами автоинформирования и климат-контроля. Кроме того, проходят работы по обустройству современных остановочных площадок. На новом участке будет 23 таких объекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.