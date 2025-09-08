Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восточная Майданакская обсерватория: из военного объекта — в уникальный центр туризма

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Восточная Майданакская обсерватория в Кашкадарьинской области переживает настоящую перезагрузку. Когда-то этот комплекс использовался в военных целях, а в 2004 году был передан Министерству туризма. Теперь здесь активно развивают масштабный туристический центр, который, судя по первым фото и проектам, способен удивить даже бывалых путешественников.

Источник: Vaib.Uz

Местный хокимият опубликовал фотографии строящихся объектов и обновляющейся инфраструктуры. На снимках — обзорные площадки, капсульные отели и необычные архитектурные формы. Благодаря сочетанию высокогорных пейзажей и футуристичных элементов, территория Майданакской обсерватории уже сейчас напоминает космическую базу или площадку для посадки НЛО.

В последние годы туризм в Узбекистане всё активнее выходит за рамки привычных маршрутов. Новый проект на Майданаке — это не просто обустройство очередной турбазы, а создание пространства для развития внутреннего туризма, популяризации науки и экологии, а также новый повод для путешественников со всего мира заглянуть в глубину страны.

По отзывам тех, кто уже видел стройку, пейзаж действительно необычный: ландшафт словно приглашает смотреть на звёзды и фантазировать о других мирах. А скоро в этих горах появится ещё одна точка притяжения, где мечты о космосе и природе станут чуть ближе для всех.