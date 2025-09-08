Восточная Майданакская обсерватория: из военного объекта — в уникальный центр туризма

Местный хокимият опубликовал фотографии строящихся объектов и обновляющейся инфраструктуры. На снимках — обзорные площадки, капсульные отели и необычные архитектурные формы. Благодаря сочетанию высокогорных пейзажей и футуристичных элементов, территория Майданакской обсерватории уже сейчас напоминает космическую базу или площадку для посадки НЛО.
В последние годы туризм в Узбекистане всё активнее выходит за рамки привычных маршрутов. Новый проект на Майданаке — это не просто обустройство очередной турбазы, а создание пространства для развития внутреннего туризма, популяризации науки и экологии, а также новый повод для путешественников со всего мира заглянуть в глубину страны.
По отзывам тех, кто уже видел стройку, пейзаж действительно необычный: ландшафт словно приглашает смотреть на звёзды и фантазировать о других мирах. А скоро в этих горах появится ещё одна точка притяжения, где мечты о космосе и природе станут чуть ближе для всех.