Восточная Майданакская обсерватория: из военного объекта — в уникальный центр туризма

По отзывам тех, кто уже видел стройку, пейзаж действительно необычный: ландшафт словно приглашает смотреть на звёзды и фантазировать о других мирах. А скоро в этих горах появится ещё одна точка притяжения, где мечты о космосе и природе станут чуть ближе для всех.