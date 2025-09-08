«В едином стиле с возможностью дополнительной скамейки». В Минске поменяют более 230 остановок общественного транспорта

Более 230 павильонов на остановках общественного транспорта будут заменены в Минске. Об этом рассказали в Горремавтодоре Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, в белорусской столице будут менять устаревшие остановки на новые павильоны. Все новые остановки буду выполнены в едином архитектурном стиле. Они идут в комплекте с урнами и с возможностью установки дополнительной скамьи при необходимости.
На данный момент заменили уже свыше 150 остановок.
— Ведется работа по установке их дополнительного бокового ограждения, в том числе на павильонах нового образца, установленных ранее, — уточнил директор предприятия Максим Белоус.
