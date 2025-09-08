Ричмонд
«В едином стиле с возможностью дополнительной скамейки». В Минске поменяют более 230 остановок общественного транспорта

В Минске более 230 остановок транспорта заменят на новые в едином стиле.

Источник: Комсомольская правда

Более 230 павильонов на остановках общественного транспорта будут заменены в Минске. Об этом рассказали в Горремавтодоре Мингорисполкома, пишет агентство «Минск-Новости».

В частности, в белорусской столице будут менять устаревшие остановки на новые павильоны. Все новые остановки буду выполнены в едином архитектурном стиле. Они идут в комплекте с урнами и с возможностью установки дополнительной скамьи при необходимости.

На данный момент заменили уже свыше 150 остановок.

— Ведется работа по установке их дополнительного бокового ограждения, в том числе на павильонах нового образца, установленных ранее, — уточнил директор предприятия Максим Белоус.

Еще власти Минска ответили на требование посещать три платных кружка в школе.

А еще мы писали, что в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах: в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю.