Власти назвали срок полного перехода на светодиодные светильники в Калининграде

«У нас есть действующий контракт по содержанию уличного освещения, который предусматривает замену в 25-м и в 26-м году по 4 тысячи светильников с NEMA-разъёмами, которые позволяют нам потом удалённо контролировать работоспособность, отключение и включение светильников. Также, чтобы обеспечить полный контроль после замены светильников, мы параллельно меняем питательные пункты, оснащая их системой удалённого доступа. То есть, если мы заходим на какой-то участок, мы на этом участке меняем светильники, устанавливаем умные “головы”, которые позволяют контролировать светильники, и ремонтируем питательные пункты, что нам позволяет в процессе сократить затраты по контролю и улучшить качество уличного освещения», — пояснил директор «Калининградской службы заказчика» Александр Демешко.