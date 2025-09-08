Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую конечную остановку маршрута № 13 утвердили в Воронеже

В городском управлении транспорта сообщили, что тестовый режим пути следования общественного транспорта завершен.

Напомним, что автобусы № 13 изменили схему движения 9 июня. Транспорт, следующий от микрорайона «Нефтебаза», продлили до остановки «ВАСО». Корректировки внесли на три месяца, по итогам которых в мэрии приняли решение утвердить обновленный маршрут. Таким образом, автобусы № 13 теперь будут ходить до ВАСО на постоянной основе.

Ранее на улицы Воронежа вышел первый электробус, предполагается, что в дальнейшем в город прибудут и другие подобные машины. Пока электробус находится на стадии тестирования. Однако после запуска транспорта уже появился слух о его поломке, впрочем, власти эту информацию опровергли.