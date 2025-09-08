Новую конечную остановку маршрута № 13 утвердили в Воронеже

Ранее на улицы Воронежа вышел первый электробус, предполагается, что в дальнейшем в город прибудут и другие подобные машины. Пока электробус находится на стадии тестирования. Однако после запуска транспорта уже появился слух о его поломке, впрочем, власти эту информацию опровергли.