В Иркутской области выберут самого обаятельного статистика

С 8 по 12 сентября в Иркутской области пройдет голосование за самого обаятельного статистика. «Комсомольская правда» — Иркутск«запускает фотоконкурс “Яркие кадры Иркутскстата — 2025”. В Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области работают яркие, активные и талантливые профессионалы.
Чтобы стать участником, нужно до 12 сентября включительно отправить фотографию и краткий рассказ о себе.
С 13 по 19 октября подведут итоги и объявят победителей, которых пригласят на торжественное награждение. Трое победителей, которые наберут больше всего «сердечек», вручат дипломы и подарки.
Также КП-Иркутск запустила конкурс среди самых обаятельных сотрудниц регионального Управления Росгвардии.