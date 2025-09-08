Ричмонд
В Иркутской области выберут самого обаятельного статистика

Голосование продлится 8 по 12 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 8 по 12 сентября в Иркутской области пройдет голосование за самого обаятельного статистика. «Комсомольская правда» — Иркутск«запускает фотоконкурс “Яркие кадры Иркутскстата — 2025”. В Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области работают яркие, активные и талантливые профессионалы.

Чтобы стать участником, нужно до 12 сентября включительно отправить фотографию и краткий рассказ о себе.

С 13 по 19 октября подведут итоги и объявят победителей, которых пригласят на торжественное награждение. Трое победителей, которые наберут больше всего «сердечек», вручат дипломы и подарки.

Также КП-Иркутск запустила конкурс среди самых обаятельных сотрудниц регионального Управления Росгвардии.