Жителя Красноярска осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов

Как установило следствие, 51-летний мужчина, ранее судимый, в июле 2024 года организовал незаконную схему заработка. Он предлагал мигрантам постановку на регистрационный учет за плату в размере трех тысяч рублей с человека. Для этого фигурант использовал квартиру своих родителей, не имея намерения фактически предоставлять там жилье.