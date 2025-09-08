Жителя Красноярска осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов

Красноярский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в организации фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Как установило следствие, 51-летний мужчина, ранее судимый, в июле 2024 года организовал незаконную схему заработка. Он предлагал мигрантам постановку на регистрационный учет за плату в размере трех тысяч рублей с человека. Для этого фигурант использовал квартиру своих родителей, не имея намерения фактически предоставлять там жилье.
После оформления необходимых уведомлений обвиняемый самостоятельно подавал документы через отделение МФЦ. Правоохранительные органы пресекли его деятельность в ходе оперативных мероприятий.
Суд, учитывая материалы уголовного дела, возбужденного по статье 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина в Российской Федерации), назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы. Мера пресечения была заменена на принудительные работы с удержанием 10% из заработка в доход государства.