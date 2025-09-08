Ричмонд
Рассказываем, с чем связан запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября 2025

В Иркутске 11 сентября запретят продажу алкоголя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября 2025 года вводится в связи с проведением Всероссийского дня трезвости. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, ограничения продлятся с 8 утра до 11 вечера.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября 2025.

— Это касается всех магазинов, но не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общественного питания — там спиртное можно будет приобрести как обычно, — сказано в сообщении правительства.

Подобные ограничения в этот день вводятся во всех городах Иркутской области и по всей России. Вся информация о нарушителях будет оперативно передана в контролирующие органы для принятия мер. Нарушителям грозят крупные штрафы: до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Вот с чем связан запрет на продажу алкоголя в Иркутске 11 сентября 2025.