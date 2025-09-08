На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками

В ближайшие три дня, с 9 по 11 сентября 2025 года, погода на большей части территории Казахстана будет определяться западным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами. Об этом говорится в заявлении синоптиков РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.