В колледже Усть-Лабинска Краснодарского края открылся кластер «Призвание»

В этом году в него поступили 200 студентов.

Источник: Администрация муниципального образования Усть-Лабинский района

Кластер «Призвание» начал работать в социально-педагогическом колледже города Усть-Лабинска Краснодарского края по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Усть-Лабинского района.

«В текущем году колледж пополнили 200 студентов-первокурсников на очную и заочную формы обучения. Это группы на базе девяти и 11 классов — по направлению “Преподавание в начальных классах” и “Дошкольное образование”. Все будут учиться по программе нового кластера, а уже через несколько лет смогут заявить о себе как профессионалы», — отметили в приемной комиссии колледжа.

Отличительной чертой кластера является единый учебный план. Еще одна особенность «Профессионалитета» в том, что акцент делается на отработку практических навыков будущих специалистов. Чаще применяя знания на практике, молодые люди будут целенаправленно учиться, интересоваться всеми нюансами и осознавать перспективы.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.