В колледже Усть-Лабинска Краснодарского края открылся кластер «Призвание»

«В текущем году колледж пополнили 200 студентов-первокурсников на очную и заочную формы обучения. Это группы на базе девяти и 11 классов — по направлению “Преподавание в начальных классах” и “Дошкольное образование”. Все будут учиться по программе нового кластера, а уже через несколько лет смогут заявить о себе как профессионалы», — отметили в приемной комиссии колледжа.