Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция улицы Шота Руставели: Минтранс обещает рост пропускной способности и комфорта

Vaib.uz (Узбекистан. 8 сентября). Министерство транспорта Узбекистана поделилось подробностями масштабной реконструкции одной из главных магистралей Ташкента — улицы Шота Руставели. По словам чиновников, после завершения работ пропускная способность улицы заметно возрастёт, а транспортная система станет современнее и удобнее для всех участников движения.

Источник: Vaib.Uz

Согласно данным Минтранса, из 10 действующих полос движения 6 будут выделены для автомобилей, ещё 2 средние полосы станут полностью автобусными, а оставшиеся 2 полосы предназначат для придорожных парковочных мест. Такой подход должен оптимизировать трафик и повысить эффективность общественного транспорта.

Какие показатели улучшатся

Автобусное сообщение увеличится на 40%: количество автобусных рейсов возрастёт с 2 069 до 2 868.

Пассажиропоток удвоится: вместо нынешних 150 000 улица сможет обслуживать до 300 000 пассажиров в день.

Время в пути сократится: автобусы будут проходить маршрут за 18 минут вместо прежних 25, а средняя скорость движения вырастет с 18,5 км/ч до 23,6 км/ч.

Интервал между автобусами сократится: теперь автобусы будут подходить каждые 7 минут.

Реконструкция также предполагает создание 11 новых автобусных остановок, около 500 парковочных мест вдоль дороги, появятся велосипедные дорожки, а также 21 пешеходный и велосипедный переход. Всё это должно сделать улицу удобнее и безопаснее для жителей города.

Когда откроют движение?

Главный вопрос, который волнует горожан, — успеют ли открыть хотя бы часть улицы до 10 сентября, как обещали чиновники? Официального подтверждения пока нет. При этом важно помнить: даже после частичного открытия ремонтные работы продолжатся, особенно на участке от мемориала «Братские могилы» в сторону моста «Узгариш».