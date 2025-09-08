Реконструкция улицы Шота Руставели: Минтранс обещает рост пропускной способности и комфорта

Согласно данным Минтранса, из 10 действующих полос движения 6 будут выделены для автомобилей, ещё 2 средние полосы станут полностью автобусными, а оставшиеся 2 полосы предназначат для придорожных парковочных мест. Такой подход должен оптимизировать трафик и повысить эффективность общественного транспорта.
Какие показатели улучшатся
Автобусное сообщение увеличится на 40%: количество автобусных рейсов возрастёт с 2 069 до 2 868.
Пассажиропоток удвоится: вместо нынешних 150 000 улица сможет обслуживать до 300 000 пассажиров в день.
Время в пути сократится: автобусы будут проходить маршрут за 18 минут вместо прежних 25, а средняя скорость движения вырастет с 18,5 км/ч до 23,6 км/ч.
Интервал между автобусами сократится: теперь автобусы будут подходить каждые 7 минут.
Реконструкция также предполагает создание 11 новых автобусных остановок, около 500 парковочных мест вдоль дороги, появятся велосипедные дорожки, а также 21 пешеходный и велосипедный переход. Всё это должно сделать улицу удобнее и безопаснее для жителей города.
Когда откроют движение?
Главный вопрос, который волнует горожан, — успеют ли открыть хотя бы часть улицы до 10 сентября, как обещали чиновники? Официального подтверждения пока нет. При этом важно помнить: даже после частичного открытия ремонтные работы продолжатся, особенно на участке от мемориала «Братские могилы» в сторону моста «Узгариш».