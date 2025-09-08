В акции «Поезд безопасности» приняли участие 2500 детей Прикамья

В Прикамье подвели итоги акции «Поезд безопасности», которая проходит ежегодно в детских летних лагерях. В этом году ее участниками стали ребята из 12 лагерей.
Летом на территории лагерей были открыты тематические площадки, где можно было получить полезные навыки. Ребята учились правилам эвакуации и применению огнетушителей, оказанию первой помощи, изучали Правила дорожного движения и основы безопасности в интернете.
В организации «Поезда безопасности» приняли участие ГУ МВД России по Пермскому краю, теруправление МЧС, Красный крест, Роспотребнадзор и Роскомнадзор, общественные организации при поддержке краевого минтербеза.