В Свердловской области запустили программу для креативных предпринимателей

Программа включает мастер-классы и практикумы, направленные на развитие конкретных компетенций, а также двухмесячный акселератор. Мероприятия будут проходить на протяжении всей осени. В фокусе внимания — новейшие технологии, создание бренда, взаимодействие с культурным кодом, микро- и макротренды в моде и дизайне, продюсирование креативных проектов и многое другое.