В Свердловской области запустили программу для креативных предпринимателей

Образовательная программа для представителей креативных индустрий началась в Свердловской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Программа включает мастер-классы и практикумы, направленные на развитие конкретных компетенций, а также двухмесячный акселератор. Мероприятия будут проходить на протяжении всей осени. В фокусе внимания — новейшие технологии, создание бренда, взаимодействие с культурным кодом, микро- и макротренды в моде и дизайне, продюсирование креативных проектов и многое другое.
«События можно использовать как конструктор, подбирая направления обучения по потребности и усиливая креативные компетенции своей команды. Мы целенаправленно выбирали темы, которые звучат в запросах предпринимателей креативных индустрий. Как результат на самый первый мастер-класс по использованию нейросетей мы набрали заявки сразу же», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.