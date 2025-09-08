В Нижегородской области более 7 тысяч подростков трудоустроились на лето

Свыше 7 тыс. подростков Нижегородской области получили временную работу на лето при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Программа временной занятости подростков — это не просто подработка на каникулах, а возможность для молодежи приобрести первые профессиональные навыки, понять ценность труда и заработать собственные деньги. Свои задачи при этом решают и предприятия: они могут воспользоваться помощью несовершеннолетних сотрудников в выполнении несложных, но необходимых работ, а также присмотреться к потенциальным будущим кадрам», — комментирует руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Наиболее активными в трудоустройстве молодежи стали промышленные предприятия, организации жилищно-коммунального и сельского хозяйства, образовательные и медицинские учреждения, а также предприятия торговли и общественного питания. Подростки были задействованы в самых разных сферах: от благоустройства территорий и озеленения до помощи в культурных и образовательных учреждениях. Наибольшей популярностью пользовались должности курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, промоутеров, помощников вожатых и продавцов-консультантов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.