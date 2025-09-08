В Нижегородской области более 7 тысяч подростков трудоустроились на лето

«Программа временной занятости подростков — это не просто подработка на каникулах, а возможность для молодежи приобрести первые профессиональные навыки, понять ценность труда и заработать собственные деньги. Свои задачи при этом решают и предприятия: они могут воспользоваться помощью несовершеннолетних сотрудников в выполнении несложных, но необходимых работ, а также присмотреться к потенциальным будущим кадрам», — комментирует руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.