Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области более 7 тысяч подростков трудоустроились на лето

Наибольшей популярностью пользовались должности курьеров и помощников вожатых.

Источник: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Свыше 7 тыс. подростков Нижегородской области получили временную работу на лето при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Программа временной занятости подростков — это не просто подработка на каникулах, а возможность для молодежи приобрести первые профессиональные навыки, понять ценность труда и заработать собственные деньги. Свои задачи при этом решают и предприятия: они могут воспользоваться помощью несовершеннолетних сотрудников в выполнении несложных, но необходимых работ, а также присмотреться к потенциальным будущим кадрам», — комментирует руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Наиболее активными в трудоустройстве молодежи стали промышленные предприятия, организации жилищно-коммунального и сельского хозяйства, образовательные и медицинские учреждения, а также предприятия торговли и общественного питания. Подростки были задействованы в самых разных сферах: от благоустройства территорий и озеленения до помощи в культурных и образовательных учреждениях. Наибольшей популярностью пользовались должности курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, промоутеров, помощников вожатых и продавцов-консультантов.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.