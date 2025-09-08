«Основная опасность — рыбаки»: на Кубани черноморская афалина заплыла в реку в погоне за рыбой

Жители станицы Бриньковская Приморско-Ахтарского района стали свидетелями необычного зрения. В местной речке Бейсуг поселилась черноморская афалина. Впервые краснокнижного дельфина заметили 3 сентября. Спустя некоторое время обратили в центр помощи дельфинам «Дельфа».
В «Дельфе» рассказали, что дельфины заплывают так далеко от моря достаточно редко. Суммарно животное проплыло около 32,5 км, вероятно, в погоне за рыбой.
Специалисты «Дельфы», выехав на место, не увидели у дельфина признаков нездоровья или плохого самочувствия. Афалина хорошо ныряет, успешно прячется от людей и лодок, обходит отмели. Дельфин плавает в наиболее глубоком месте реки, где очень много рыбы. Единственно, вернуться в море он пока не может, так как уровень воды в реке падает. И выше по реке уплыть невозможно, так как через 500 метров от места нынешнего обитания находятся шлюзы.
Самостоятельно выплыть из реки дельфин сможет только во второй половине сентября, когда, по прогнозу, поменяется направление ветра, и уровень воды в реке снова повысится. «Но захочет ли она уйти с такого рыбного места — этого мы знать не можем..Есть также опасения из-за сложности рельефа — русло реки с плавными поворотами, мелкая вода на входе в лиман, а также единственный узкий проход в море», — сообщили в «Дельфе».
Принудительно выгнать дельфина к морю сейчас опасно, подчеркнули специалисты, так как на входе в лиман уровень воды низкий. В отлове тоже нет необходимости. Вода в реке соленая, поэтому дельфину ничего не угрожает.
«Основная опасность — рыбаки, закидывающие лески с крючками очень близко к дельфину. Но эта локация сейчас находится под особым присмотром сотрудников Рыбнадзора, это должно защитить краснокнижное животное от тех рыбаков, которые не рады “конкуренту”», — отметили в «Дельфе».