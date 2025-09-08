«Основная опасность — рыбаки»: на Кубани черноморская афалина заплыла в реку в погоне за рыбой

Специалисты «Дельфы», выехав на место, не увидели у дельфина признаков нездоровья или плохого самочувствия. Афалина хорошо ныряет, успешно прячется от людей и лодок, обходит отмели. Дельфин плавает в наиболее глубоком месте реки, где очень много рыбы. Единственно, вернуться в море он пока не может, так как уровень воды в реке падает. И выше по реке уплыть невозможно, так как через 500 метров от места нынешнего обитания находятся шлюзы.