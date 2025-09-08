«Выключить фары, оставить аварийку». Госинспекция сказала белорусам, как избежать ДТП с диким животным

В Госинспекции охраны животного и растительного мира назвали белорусам простые правила, как избежать аварий с дикими животными.
Прежде всего, в Госинспекции сказали, что для того, чтобы избежать ДТП с диким животным необходимо соблюдать Правила дорожного движения, в том числе установленный скоростной режим.
Уменьшить риск наезда также можно, снизив скорость движения в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». Особенно это касается темного времени суток.
— Наиболее опасен период спустя один час после захода солнца и за час до восхода солнца, — отметили в инспекции.
Еще водителям сказали быть внимательнее в периоды года, когда высок риск ДТП с участием диких животных: в апреле — июне, а также в октябре — декабре. Чаще аварии происходят в темноте, в условиях плохой видимости, а также на участках трасс, расположенных близко к лесу и кустарникам.
— В большинстве случаев столкновения с диким животным можно избежать, — уверены в Госинспекции.
При появлении животного перед машиной или на обочине, водителю нужно сразу снизить скорость до момента, когда можно моментально остановить авто. Стоит знать, что лось, олень, заяц или другое животное, оказавшись ночью в свете фар, ослеплено, и считает темноту за пределами освещенного участка стеной или препятствием. Поэтому водителю нужно остановиться, выключить свет фар, оставив габаритные огни, включить аварийную световую сигнализацию, чтобы животное могло адаптироваться и уйти с дороги.
