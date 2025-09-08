«Выключить фары, оставить аварийку». Госинспекция сказала белорусам, как избежать ДТП с диким животным

Еще водителям сказали быть внимательнее в периоды года, когда высок риск ДТП с участием диких животных: в апреле — июне, а также в октябре — декабре. Чаще аварии происходят в темноте, в условиях плохой видимости, а также на участках трасс, расположенных близко к лесу и кустарникам.