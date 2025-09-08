Ричмонд
Ростовская область вошла в тройку худших по ДТП

Ростовская область заняла третье место среди российских регионов по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях за 2024 год. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ, на Дону в авариях погибли 500 человек.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Первую и вторую позиции в этом рейтинге занимают Краснодарский край (789 погибших) и Московская область (649 погибших). Всего по стране за прошлый год дорожные аварии унесли жизни более 14,4 тысячи человек.

Эксперты связывают высокую смертность на дорогах с несоблюдением правил дорожного движения, превышением скорости, недостаточным уровнем дорожной инфраструктуры и низкой дисциплиной водителей. Наибольшее количество жертв ДТП зафиксировано в Центральном федеральном округе (более 3,3 тысячи человек) и Приволжском округе (около 2,9 тысячи человек).