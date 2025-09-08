Ростовская область вошла в тройку худших по ДТП

Первую и вторую позиции в этом рейтинге занимают Краснодарский край (789 погибших) и Московская область (649 погибших). Всего по стране за прошлый год дорожные аварии унесли жизни более 14,4 тысячи человек.
Эксперты связывают высокую смертность на дорогах с несоблюдением правил дорожного движения, превышением скорости, недостаточным уровнем дорожной инфраструктуры и низкой дисциплиной водителей. Наибольшее количество жертв ДТП зафиксировано в Центральном федеральном округе (более 3,3 тысячи человек) и Приволжском округе (около 2,9 тысячи человек).