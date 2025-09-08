Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завораживающе яркую Луну и ее затмение увидели жители Ростова

Ростовчане поделились в соцсетях снимками «кровавой» Луны.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону поделились в социальных сетях фотографиями нетипично яркой Луны и последовавшего за этим затмения. Астрономическое явление очевидцы наблюдали поздно вечером 7 сентября. Погода на тот момент была безоблачной, поэтому снимки получились завораживающими и довольно красивыми.

По словам экспертов, ростовчане наблюдали полное лунное затмение, известное также как «кровавая Луна». Суть явления в том, что спутник Земли полностью погружается в ее тень. В этот момент солнечный свет преломляется в атмосфере планеты, окрашивая Луну в драматичные багрово-красные тона. Отсюда и название.

Интересно, что подобное зрелище жители Дона уже видели в марте 2024 года, но тогда Луна была «не красной, а, скорее, желтой».

К слову, в этом году наблюдать за лунным затмением также могли в восточной части Африки, Азии и Австралии.

Подпишись на нас в Telegram.