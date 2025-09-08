Завораживающе яркую Луну и ее затмение увидели жители Ростова

По словам экспертов, ростовчане наблюдали полное лунное затмение, известное также как «кровавая Луна». Суть явления в том, что спутник Земли полностью погружается в ее тень. В этот момент солнечный свет преломляется в атмосфере планеты, окрашивая Луну в драматичные багрово-красные тона. Отсюда и название.