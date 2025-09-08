Рядом с «Лахта Центром» до 2035 года появятся еще три гостиницы

На участке, который принадлежит ООО «Лахта Плаза» (компанией владеет сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Павел — Ъ), до указанной выше даты возведут гостиницу площадью 65,3 тыс. кв. м.
Рядом расположится проект «Экогалерея “Газпром”» — культурный центр с отелем, выставочными пространствами и конференц-залами площадью почти 50 тыс. кв. м. Объект возведут к 2029 году.
Данных об остальных объектах пока нет. Вероятно, что они будут возведены на участке у «Лахта Центра», который арендует газовая корпорация. Предположительно, что все указанные гостиницы получат четыре звезды, они будут востребованы у бизнес-туристов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на проспекте Просвещения в Петербурге открыли отель Svet на 802 номера. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей.