В Самарской области прошел 25-й слет школьных лесничеств

«Дети всегда участвуют с энтузиазмом, максимально заряжены на победу. Конечно, мы не можем дать призовые места всем командам, но мы всегда стараемся оценить навыки и знания честно, по достоинству. Нам важно, чтобы ребята в течение года, занимаясь в школьных лесничествах, получали новые умения, и могли показать их на слете», — отметила ведущий инженер «Самарских лесничеств» Александра Шмелева.