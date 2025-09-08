В Самарской области прошел 25-й слет школьных лесничеств

Слет школьных лесничеств состоялся
Ребята проходили эстафеты на знание теории и практики. Например, на этапе «Юный лесовод» дети сажали сеянцы с помощью специального инструмента — меча Колесова. Также они работали с буссолью и высотомером, чтобы правильно сделать отвод лесосеки. Для того, чтобы потушить условный лесной пожар, юные лесоводы преодолевали препятствия с противопожарным ранцем. По итогам слета школьных лесничеств Самарской области победителями стали «Друзья природы» из поселка Безенчука.
«Дети всегда участвуют с энтузиазмом, максимально заряжены на победу. Конечно, мы не можем дать призовые места всем командам, но мы всегда стараемся оценить навыки и знания честно, по достоинству. Нам важно, чтобы ребята в течение года, занимаясь в школьных лесничествах, получали новые умения, и могли показать их на слете», — отметила ведущий инженер «Самарских лесничеств» Александра Шмелева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.