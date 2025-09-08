Режим повышенной готовности ввели около стадиона «Водник»

Режим повышенной готовности ввели в границах стадиона «Водник» в Нижегородском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вокруг стадиона должны выставить ограждения, чтобы никто не мог попасть на опасную территорию, и охрану.
Напомним, что территорию стадиона «Водник» хотят превратить в новое городское пространство в рамках КРТ. Работы планировали провести 2023 — 2025 годы, однако откладывались из-за недостатка финансирования. Мастер-план для развития территории разрабатывает Институт развития агломерации Нижегородской области.
29 августа власти признали стадион аварийным и закрыли к нему доступ. «Водник» считался одним из самых старых объектов Нижнего Новгорода. По этой причине здание спортивного клуба, футбольное поле, беговые дорожки и трибуны находятся в состоянии значительного износа. Тренировки местной спортивной школы в период закрытия стадиона будут проходить на площадках других школ.
Позже мэрия постановила снести 14 объектов стадиона «Водник»: футбольное поле, хоккейную площадку, два забора, два теннисных корта, два блока гаражей, беговую дорожку, судейскую будку, трибуны, школу фигурного катания, трансформаторную подстанцию и спортивный клуб.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде создали Общественный совет по «Воднику». В его состав войдут активные нижегородцы, спортсмены, тренеры одноименной спортшколы и родительский актив.