Режим повышенной готовности ввели около стадиона «Водник»

29 августа власти признали стадион аварийным и закрыли к нему доступ. «Водник» считался одним из самых старых объектов Нижнего Новгорода. По этой причине здание спортивного клуба, футбольное поле, беговые дорожки и трибуны находятся в состоянии значительного износа. Тренировки местной спортивной школы в период закрытия стадиона будут проходить на площадках других школ.