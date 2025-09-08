Создана универсальная модель для отслеживания опасных действий на производстве

По данным Социального фонда России, почти треть несчастных случаев на работе происходит по неосторожности сотрудников. Чтобы следить за опасными действиями используют видеонаблюдение, кадры с которого чаще всего отсматривают вручную. Автоматизировать процесс помогают нейросети, они способны непрерывно фиксировать события и выделять нужное в долгом потоке съемки. Однако модели, представленные на российском рынке для промышленного видеонаблюдения, умеют распознавать только объекты во время съемки, но не способны отслеживать действия. Распознавать их умеют открытые зарубежные модели, но пока делают это недостаточно точно.