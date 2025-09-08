В Иркутской области растет число заболевших ОРВИ

За последнюю неделю, с 1 по 7 сентября 2025 года, в Иркутской области зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания ОРВИ. Хотя вирусы гриппа пока не обнаружены, количество заболевших продолжает увеличиваться среди всех возрастных групп. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.