В Иркутской области растет число заболевших ОРВИ

За последнюю неделю, с 1 по 7 сентября 2025 года, в Иркутской области зафиксировано более семи тысяч случаев заболевания ОРВИ. Хотя вирусы гриппа пока не обнаружены, количество заболевших продолжает увеличиваться среди всех возрастных групп. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
— Сейчас в Приангарье как раз идет прививочная кампания против гриппа, и осень — лучшее время для вакцинации. Прививка помогает организму подготовиться к возможной встрече с вирусом, снижает риск заражения и предотвращает осложнения, — напомнили в пресс-службе Управления.
Важно помнить, что прививаться нужно каждый год, потому что вирусы гриппа постоянно меняются, и прошлогодняя вакцина уже не защитит. Чтобы сделать прививку, достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.
