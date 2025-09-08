Учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью

Учения НАТО «Инженерный гром 2025» стартовали на территории Литвы вблизи с границей Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
В учениях будут задействованы военнослужащие десяти стран. В том числе сообщается об участии в маневрах литовских, бельгийских, чешских, эстонских, итальянских, латвийских, голландских, португальских, немецких и американских военных.
Основные маневры будут проходить на полигоне в Пабраде, который расположен в 15 километрах от белорусской границы. На этом полигоне военными будут отрабатываться задачи по инженерному обеспечению, в том числе планируется установка взрывных и невзрывных заграждений, блокировка дорог, мероприятия по защите от ядерного, биологического и химического оружия и т.д. Также часть маневров на учениях запланирована на гражданской территории, в том числе в Каунасе, Каунасском и Вильнюсском районах.
Учения завершатся 19 сентября.
Недавно Минобороны высказалось о ядерном оружии на учениях «Запад-2025» в Беларуси.
А еще пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что СМИ сообщили не обо всех переговорах Лукашенко в Китае.