Учения НАТО стартовали в Литве вблизи границы с Беларусью

Основные маневры будут проходить на полигоне в Пабраде, который расположен в 15 километрах от белорусской границы. На этом полигоне военными будут отрабатываться задачи по инженерному обеспечению, в том числе планируется установка взрывных и невзрывных заграждений, блокировка дорог, мероприятия по защите от ядерного, биологического и химического оружия и т.д. Также часть маневров на учениях запланирована на гражданской территории, в том числе в Каунасе, Каунасском и Вильнюсском районах.