В Башкирии планируют включить в список наследия ЮНЕСКО все три шихана

«Я сам, честно говоря, удивляюсь, что в непростых международных условиях у нас сразу две заявки “выстреливают”. Они очень хорошо были подготовлены. Урал Тагирович [Кильсенбаев — первый заместитель премьер-министра правительства РБ — прим. ред.], вам огромное спасибо за координацию этой работы, и всей команде, которая сейчас защищает проект. Международным правовым статусом мы защищаем наши природные объекты. Статус нам дает и возможность раскрыть наши рекреационные и туристические возможности, что тоже очень важно. Поэтому продолжаем эту работу.