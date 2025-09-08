В Башкирии планируют включить в список наследия ЮНЕСКО все три шихана

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что геопарк «Торатау» включили во Всемирную сеть ЮНЕСКО. В июле в список Всемирного наследия попала пещера Шульган-Таш. Глава Башкирии поблагодарил команду, работавшую над защитой заявок.
«Я сам, честно говоря, удивляюсь, что в непростых международных условиях у нас сразу две заявки “выстреливают”. Они очень хорошо были подготовлены. Урал Тагирович [Кильсенбаев — первый заместитель премьер-министра правительства РБ — прим. ред.], вам огромное спасибо за координацию этой работы, и всей команде, которая сейчас защищает проект. Международным правовым статусом мы защищаем наши природные объекты. Статус нам дает и возможность раскрыть наши рекреационные и туристические возможности, что тоже очень важно. Поэтому продолжаем эту работу.
Поздравляю всю республику! В Российской Федерации нет ни одного геопарка [внесенного в сеть ЮНЕСКО — прим. ред.], а объектов, внесенных в Список культурного наследия человечества всего 34. Впервые в республике нам удалось этого добиться", — прокомментировал Радий Хабиров.