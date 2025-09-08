В оздоровительном комплексе Краснодарского края улучшат качество сервиса

Уровень обслуживания гостей повысят в оздоровительном комплексе «Прометей» в Краснодарском крае по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
«Главная цель проекта заключается в комплексном улучшении всех аспектов работы комплекса. Мероприятия направлены на повышение качества предоставляемых услуг, глубокую оптимизацию внутренних процессов и внедрение современных технологий для эффективного управления ресурсами. В результате мы стремимся не только повысить удовлетворенность гостей, но и создать более комфортные условия для труда сотрудников комплекса», — отметили в региональном центре компетенций.
Работников обучат новейшим методикам и технологиям обслуживания, также там проведут детальный анализ текущих производственных показателей. На его основе будут выработаны целевые рекомендации по повышению операционной эффективности каждого подразделения. Реализация проекта позволит комплексу выйти на новый уровень сервиса. Гостям там будут предлагать не только оздоровительные процедуры, но и безупречный комфорт и высокое качество обслуживания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.