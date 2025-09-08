В оздоровительном комплексе Краснодарского края улучшат качество сервиса

Работников обучат новейшим методикам и технологиям обслуживания, также там проведут детальный анализ текущих производственных показателей. На его основе будут выработаны целевые рекомендации по повышению операционной эффективности каждого подразделения. Реализация проекта позволит комплексу выйти на новый уровень сервиса. Гостям там будут предлагать не только оздоровительные процедуры, но и безупречный комфорт и высокое качество обслуживания.