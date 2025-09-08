Уникальный документ из 1943-го обнаружили в Набережных Челнах

В 1940 году у школы появились средние школы, но мальчики не смогли закончить обучение, так как ушли на фронт. Об этом рассказали в самой гимназии.
Судя по журналу, в то время семиклассникам преподавали десять предметов. Это русский и родной язык, математика, география, история, конституция, немецкий язык, зоология, черчение и военное дело.
Набережные Челны — город республиканского значения в Республике Татарстан. Проживает 548 тысяч человек. Основан в 1626 году. Группа елабужских крестьян назвала его Чалнинский Починок, а потом — Мысовые Челны.
Поселок получил статус города Набережные Челны в 1930 году. Здесь расположен Камский автомобильный завод.
Из города Набережные Челны участниками Великой Отечественной войны стали более 14 тысяч человек. 11 из них за подвиги на фронте удостоены звания Героя Советского Союза. Погибли около 5 тысяч жителей Набережных Челнов.