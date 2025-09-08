Ричмонд
Названа дата повторной обработки омского парка от клещей

Территорию будут обрабатывать специальной химией.

Пресс-служба парка имени 30-летия ВЛКСМ сообщила в понедельник, 8 сентября 2025 года, что 9 сентября с 7 до 10 утра парк будут обрабатывать от клещей.

«Это метод борьбы с клещами с помощью специальных химических препаратов, которые уничтожают этих паразитов. Обработка проводится профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и окружающей среды», — рассказали представители парка.

Омичей просят учитывать эту информацию при планировании посещения парка в указанную дату и время.

Отметим, что это уже повторная обработка парка. Ранее все парки и скверы города обрабатывали от клещей весной 2025 года.