Названы казахстанские города с самым дорогим такси

Интересно, что несмотря на рост цен на 11% за год, в августе услуга немного подешевела — на 0,3%. При этом в годовой динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области: сразу на 31,6%. Далее идут Шымкент (на 22,8%) и Жетысуская область (на 21,2%). Наименьший рост цен был отмечен в Восточно-Казахстанской области: на 3,1%. В 4 из 20 регионов страны — в Алматинской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Астане — стоимость услуг такси за год, по крайней мере по официальным данным, никак не изменилась.