В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города

В указанный период алкоголь нельзя будет купить в торговых точках на улице Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, на Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской и на Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской. Также реализация спиртного будет запрещена в этот период на Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и на Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка. Исключение на продажу алкоголя в этот день сделают лишь для точек общепита.