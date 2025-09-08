Ричмонд
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города

Продажа спиртного будет запрещена в центре Самары в период празднования Дня города. Запрет будет действовать 8 сентября с 14:00 до 22:00 (MSK+1). Постановление региональных властей подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов.

Источник: Коммерсантъ

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

В указанный период алкоголь нельзя будет купить в торговых точках на улице Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской, на Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской и на Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской. Также реализация спиртного будет запрещена в этот период на Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской и на Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка. Исключение на продажу алкоголя в этот день сделают лишь для точек общепита.