В Омске до конца восстановили башню с часами на Любинском проспекте

В Омске завершили ремонт знаменитой башня с часами на здании бывших «Московских торговых рядов» (улица Ленина, 14). Заказчиком ремонта было областное управление ФССП, напомнила пресс-служба ведомства.
Башня с часами была построена в 1911, а сами часы изготовили в мастерской башенных механизмов М. П. Пушкарева. Под куполом башни расположено техническое помещение, откуда идет крутая лестница к часовому механизму, под ним — гиревая шахта высотой около 10 метров.
ГУ ФССП по Омской области было заказчиком реставрационных работ как один из собственников данного исторического здания.
«ГУФССП России по Омской области обратилось в проектную организацию для составления соответствующей документации с целью ремонта объекта культурного наследия. ООО “Тресстрой-2000” приступило к работам в июне 2025 года, завершив значительно раньше установленного срока — 4 сентября вместо 15 ноября.
Финансирование для восстановления объекта культурного наследия осуществлялось из федерального бюджета Федеральной службой судебных приставов, сумма контракта составила более 4 миллионов рублей«», — добавила пресс-служба управления.
Подрядчик провел ремонтно-реставрационные работы «чешуйчатого» кровельного покрытия из оцинкованной стали в месте центрального купола здания, восстановил утраченную декоративную металлическую обшивку участка, реставрировал шпиль, восстановил утерянные обелиски на центральном аттике, нанес на деревянные элементы купола огнезащитный состав.
До того восстановление лицевой части башни и механизма часов завершилось 2 августа, накануне Дня города. В праздник прошла торжественная церемония запуска механизма часов с боем курантов и музыкой.
Ранее мы писали, что данную часть улицы Ленина — Любинский проспект — будут делать пешеходной по выходным еще до октября.