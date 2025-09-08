В Омске до конца восстановили башню с часами на Любинском проспекте

Башня с часами была построена в 1911, а сами часы изготовили в мастерской башенных механизмов М. П. Пушкарева. Под куполом башни расположено техническое помещение, откуда идет крутая лестница к часовому механизму, под ним — гиревая шахта высотой около 10 метров.