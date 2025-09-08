Онлайн-интенсив по русскому языку в вузе Калининграда собрал 4 тыс. человек

Участниками онлайн-интенсива по русскому языку для иностранных слушателей от Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта стали около 4 тыс. человек из 100 стран. Мероприятие было организовано в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Культурно-образовательный проект включает в себя мастер-классы, дискуссии и игры по актуальным темам для тех, кто изучает русский как иностранный. Мероприятие было ориентировано на людей с разным уровнем владения языком: начальным, средним и продвинутым. Темы занятий охватывали молодежный сленг, эмоциональный интеллект, кино, живопись, музыку, современные субкультуры, интернет-мемы, профессии будущего и многое другое.
«Интенсив собрал тех, для кого русский язык — это вдохновение, профессия или увлекательное путешествие в мир новой культуры. Для кого-то этот опыт станет ступенью к совершенствованию знаний, для других — глубоким погружением в традиции и современность русскоязычного мира, а для кого-то — открытием новых горизонтов в науке и технологиях», — подчеркнул исполняющий обязанности ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.