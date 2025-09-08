Ричмонд
Отопительный сезон в Минусинске стартует 12 сентября

К теплу подключат социальные объекты.

Источник: Комсомольская правда

12 сентября 2025 года в городе Минусинск Красноярского края стартует новый отопительный сезон. В мэрии уточнили, в этот день к теплу будут подключены социальные объекты: детские сады, школы, больницы и другие здания.

В жилых домах батареи станут горячими чуть позже — 16 сентября.

Ранее мы писали, что с 17 сентября в Красноярске приступят к проверке готовности организаций к отопительному сезону.

Отопление в домах жителей краевого центра включат, когда пять суток подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке +8 градусов.