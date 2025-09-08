В Беларуси под запрет попал еще один шоколад российского производства

Речь идет о шоколаде молочном с маркировкой «Шокопраздник». Установлено, что наименование «шоколад молочный», которое указал изготовитель, характеризует товар недостоверно. В ходе проверки выявлено отсутствие в жире, выделенном из молочного шоколада, основных триацилглицеридов, которые входят в состав какао-масла и эквивалентов какао-масла. Также массовая доля молочного жира составила 0,7%, тогда как норма равняется 2,5% и более. Таким образом, в Госстандарте пришли к заключению, что продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается.