Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси под запрет попал еще один шоколад российского производства

В Беларуси запретили еще один шоколад российского производства. Об этом информирует Госстандарт.

Источник: Реестр опасной продукции

Речь идет о шоколаде молочном с маркировкой «Шокопраздник». Установлено, что наименование «шоколад молочный», которое указал изготовитель, характеризует товар недостоверно. В ходе проверки выявлено отсутствие в жире, выделенном из молочного шоколада, основных триацилглицеридов, которые входят в состав какао-масла и эквивалентов какао-масла. Также массовая доля молочного жира составила 0,7%, тогда как норма равняется 2,5% и более. Таким образом, в Госстандарте пришли к заключению, что продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается.