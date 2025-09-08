В Волжском изменится порядок оплаты отопления в 2026 году

Согласно изменениям, оплачивать отопление волжане станут по фактическому потреблению (система 1/7). Это означает, что плата за коммунальную услугу будет начисляться только в отопительный сезон — с октября по апрель. Летние месяцы исключат из коммунальных платежей.
Чтобы снизить финансовую нагрузку в холодное время года, жители уже сейчас могут обратиться за назначением субсидии на оплату ЖКУ. Получить поддержку могут граждане и семьи, у которых расходы на коммунальные услуги больше 22% от совокупного дохода.
Таким образом, право на субсидию есть у одиноких волжан, чей месячный доход меньше 25 000 рублей. Семьи из двух человек могут получить поддержку, если доход на каждого члена семьи менее 17 000 рублей, семьи из трех человек — при доходе до 15 000 рублей на человека.
По информации мэрии, чтобы получить предварительную консультацию по субсидии и рассчитать размер выплат, необходимо обратиться по номерам 31−50−02 или 31−65−31. После нужно подать документы в любом отделении МФЦ. У получателей действующих субсидий нет необходимости обращаться повторно. Перерасчет будет произведен автоматически.