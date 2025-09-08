В Волжском изменится порядок оплаты отопления в 2026 году

Чтобы снизить финансовую нагрузку в холодное время года, жители уже сейчас могут обратиться за назначением субсидии на оплату ЖКУ. Получить поддержку могут граждане и семьи, у которых расходы на коммунальные услуги больше 22% от совокупного дохода.