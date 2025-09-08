Чем пахнет Петербург. Куда пойти, чтобы подышать настоящей осенью

Но перейдем к более петербургским ароматам. Замечали ли вы, что у каждой реки и канала в городе — свой непередаваемый запах? Например, Нева пахнет почти что как море, минерально и слегка солоновато, простором и приключениями. Фонтанка — типичная торфяная речка, каких много на Карельском перешейке, и аромат ее более земной, мягкий и безопасный. От канала Грибоедова иногда доносится запашок болота. А уж как пахнет мутная река Волковка — это я вам даже и описать не смогу, надо попробовать самостоятельно.