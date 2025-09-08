Чем пахнет Петербург. Куда пойти, чтобы подышать настоящей осенью

И нет, мы не о жженых проводах, гуаши и хлорке. Обычная петербургская осень хоть и не пахнет шоколадом, но все же приятна для обоняния.
О том, где и как можно попробовать Северную столицу «на нюх» и не расстроиться, рассказывает Елена Виноградова, редактор «Фонтанки» и «(От)личного Петербурга» (по призванию) и заодно парфюмерный блогер и краевед (да уж тоже не по работе).
Трава у дома. Или у дворца.
Главное в сентябре — надышаться впрок свежескошенной травой. Это лучшее средство против подступающей осенней хандры. Если же, например, косят по берегам водоемов, то зеленый и резкий запах наполнится глубиной и водными нотами, так что станет совсем парфюмерным — как отличные духи, таких сейчас почти никто не делает.
Совет: поезжайте в Дворцовый парк Гатчины, на берега Белого озера. Там оба этих запаха прекрасно чувствуются. И такие пейзажи, что сердце умиротворяется.
Дары садов, полей и огородов.
Прекрасный способ поднять себе настроение — задержаться у хорошего фруктового ларька. Темный и тягучий запах слив, яркий сладкий — яблок, характерные ароматы малины и поздней вишни, остренький — огурцов, округлый и сладковато-травяной — помидоров. А уж как пахнет дыня — это просто шик: медово и сочно, привлекательно для всех ос и парфманьяков округи.
Совет: сходите на Кузнечный рынок, в овощные ряды. Там и фрукты красивее, и народу поменьше. Заодно можно зайти в Музей-квартиру Федора Михайловича Достоевского — там есть на что посмотреть.
Чем пахнет река. Акватические ноты Северо-Запада.
Но перейдем к более петербургским ароматам. Замечали ли вы, что у каждой реки и канала в городе — свой непередаваемый запах? Например, Нева пахнет почти что как море, минерально и слегка солоновато, простором и приключениями. Фонтанка — типичная торфяная речка, каких много на Карельском перешейке, и аромат ее более земной, мягкий и безопасный. От канала Грибоедова иногда доносится запашок болота. А уж как пахнет мутная река Волковка — это я вам даже и описать не смогу, надо попробовать самостоятельно.
Попробуйте найти разницу между реками и сформулировать ее для себя. Это очень интересное упражнение в обонянии — и у него нет правильного ответа! Как вам кажется, так оно и будет.
Совет: стрелка Васильевского острова, конечно, хороша, чтобы подышать Невой, но еще лучше — набережная Лейтенанта Шмидта в районе Горного института. Вот там и ветер, и дальние странствия.
Где искать морскую акватику.
Финский залив — одно сплошное ольфакторное впечатление. Правда, каждый день оно разное. Если он зацветет, что возможно и осенью, то пахнет тинно и слегка затхло. Если вода чистая, то в сентябре это убойное сочетание холодного песка, мокрых камней, поспевающего шиповника и водорослей. Неприютный, но очень романтичный запах.
Совет: сестрорецкие «Дубки» — вот где можно вволю надышаться нашим северным морем. Если хочется больше сосен, то поезжайте, конечно, в Курорт. А больше соли в воздухе можно ощутить в Выборге: здесь залив чуть-чуть посолонее будет.
Дым над водой.
Иногда наш город пахнет дымом, но не тревожным, а мягким и домашним. Это значит, что где-то поблизости в холодную осеннюю пору затопили камин. В туманную сырую погоду такой запах распространяется очень далеко и радует носы за сотни метров от работающей трубы.
Почему запах мирного дыма вызывает у нас приятные ощущения? Это, говорят специалисты, наследие того времени, когда он был залогом выживания. Чуешь дым — значит, рядом люди, еда и тепло.
А на вокзалах запах дыма другой: угольный, более резкий и рассказывающий о путешествиях. Раньше паровозного дыма боялись: думали, что он несет болезни людям и скоту. Но те времена прошли, и у нас теперь он вызывает ностальгию.
Совет: самое атмосферное место, где можно понюхать дым паровоза, — Московский вокзал. А самое красивое — Витебский, конечно.
Не «опять чинят», а «прекрасно пахнет»!
Новая визитная карточка Петербурга — ремонт дорог. Понюхайте горячий асфальт (с безопасного расстояния, конечно): он сочетает в себе минеральные и смолистые ноты. Иногда мне в нем мерещится оттенок пригоревшего кофе — а вам?
Совет: вам — везде!
Унылая пора, очей очарованье… И носа!
Пройдет еще немного времени — и в парках и садах Северной Пальмиры и окрестностей запахнет опадающими листьями. Самые нарядные кленовые пахнут совсем слабо, а вот у неказистых дубовых аромат прямо сбивает с ног. Особенно если они долго мокли в луже или канаве и как следует «настоялись».
Совет: Петр I очень любил дубы и постоянно их сажал. Так что в любом из крупных парков можно найти рощу этих деревьев. Но лучший вариант, наверное, Царское Село: конечно, новому дубу около Александровского дворца еще расти и расти, но около Феодоровского собора есть 4 дерева, посаженные семьей Николая II в 1913 году.
Старые подъезды.
Конечно, мне могут сказать (вот прямо в комментариях и скажут), что главный запах Петербурга — кошачий в парадных. Но вот честно скажу, уже очень давно его не ощущала: то ли редко бываю в старом фонде, то ли лестницы стали чаще мыть, а подъезды лучше закрывать.
Совет: попробуйте за таким ощущением сходить в одну из музеев-квартир, которые претендуют на премию «(От)Личного Петербурга». И проголосуйте в этой номинации!
Театральные ощущения.
И еще один старый запах ушел — видимо, безвозвратно. Театральный. Теперь все чаще в зрительном зале пахнет не пыльным бархатом, пудрой и смешивающимися шлейфами десятков духов, а убойными модными парфюмами, которые заслоняют весь остальной обонятельный пейзаж, и не менее модным мылом из театральных туалетов.
Совет: умеренно пользуйтесь ароматными веществами, когда идете в общество.
Не пахнет больше шоколадом.
И напоследок еще об одном краеведческом запахе, тоже, к сожалению, утраченном. Помнится, когда станция метро «Звенигородская» только-только открылась, а фабрика имени Крупской еще работала, в районе Социалистической и Боровой улиц прекрасно пахло смесью нового метро и шоколада. Если встать на перекрестке туманным осенним вечером и закрыть глаза, можно попробовать этот запах домыслить.