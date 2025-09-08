Сколько тратят на школьные сборы родители волгоградских школьников

Среди тех, кто тратит на сборы ребенка в школу от 21 до 30 тысяч рублей, больше всего оказалось линейных руководителей — 29%. Для большинства респондентов по всей стране, а именно 82%, самой большой тратой при подготовке ребенка к школе оказалась одежда и обувь. 21% опрошенных самые большие суммы выделили на канцелярию и учебники, а 19% крупно потратились на электронику для своих детей-школьников, такую как ноутбук, планшет или смартфон.