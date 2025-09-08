Сколько тратят на школьные сборы родители волгоградских школьников

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, опросив более 2000 работников, чтобы выяснить, как жители готовят детей к школе и какие несут траты. По результатам исследования в Южном федеральном округе, включая Волгоградскую область, 14% респондентов закладывают на школьные сборы сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
6% опрошенных назвали сумму менее 10 тысяч рублей, еще 6% планируют потратить более 30 тысяч рублей, и столько же, 6%, тратят на сборы от 21 до 30 тысяч рублей. 69% участников опроса из региона указали, что у них в настоящее время нет ребенка школьного возраста.
Среди тех, кто тратит на школьные покупки более 30 тысяч рублей, больше всего жителей Красноярского края, а в Москве таких респондентов оказалось в четыре раза меньше. Тех, кто укладывается в минимальную сумму до 10 тысяч рублей, больше всего в Свердловской области, где такой вариант ответа дали 11% опрошенных.
Исследование также показало, что чаще всего наибольшие суммы, превышающие 30 тысяч рублей, на подготовку детей к учебе тратят руководители среднего звена, таких оказалось 23%. Самозанятые, их 47% среди опрошенных, и фрилансеры чаще всего укладываются в бюджет от 10 до 20 тысяч рублей.
Среди тех, кто тратит на сборы ребенка в школу от 21 до 30 тысяч рублей, больше всего оказалось линейных руководителей — 29%. Для большинства респондентов по всей стране, а именно 82%, самой большой тратой при подготовке ребенка к школе оказалась одежда и обувь. 21% опрошенных самые большие суммы выделили на канцелярию и учебники, а 19% крупно потратились на электронику для своих детей-школьников, такую как ноутбук, планшет или смартфон.
Еще для 14% самой большой тратой стал спортивный инвентарь, а 12% посчитали, что самые ощутимые расходы им принесли внеурочные кружки и секции.
Опрос показал, что современные родители выбирают и онлайн, и офлайн-шоппинг, так ответили 60% респондентов. При этом 17% предпочитают делать все школьные покупки только на маркетплейсах, а 23%, наоборот, привыкли все выбирать в физических магазинах. Чаще всего полностью онлайн закупаются родители-самозанятые, их 27%, а также руководители среднего звена, таких 21%.