Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже пенсионера в Татарстане

С апреля текущего года о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный отчет о ходе расследования по делу о пропавшем пенсионере в Татарстане. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Обращение о безвестном исчезновении пожилого человека поступило в приемную Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». По предварительной информации, в апреле этого года мужчина выехал из Тульской области на автомобиле вместе с другом, после чего перестал выходить на связь. Несмотря на все усилия, местонахождение пенсионера до сих пор не установлено.

Родственники пропавшего считают, что его исчезновение может быть связано с криминалом. Информация о пропаже вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, которое ведет Следственное управление СК России по республике.

Напомним, в казанском поселке Салмачи на месяц ограничили движение транспорта. Причина — строительство водопровода на участке.