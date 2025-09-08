Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже пенсионера в Татарстане

Обращение о безвестном исчезновении пожилого человека поступило в приемную Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». По предварительной информации, в апреле этого года мужчина выехал из Тульской области на автомобиле вместе с другом, после чего перестал выходить на связь. Несмотря на все усилия, местонахождение пенсионера до сих пор не установлено.