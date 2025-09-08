Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже пенсионера в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный отчет о ходе расследования по делу о пропавшем пенсионере в Татарстане. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Обращение о безвестном исчезновении пожилого человека поступило в приемную Бастрыкина через социальную сеть «ВКонтакте». По предварительной информации, в апреле этого года мужчина выехал из Тульской области на автомобиле вместе с другом, после чего перестал выходить на связь. Несмотря на все усилия, местонахождение пенсионера до сих пор не установлено.
Родственники пропавшего считают, что его исчезновение может быть связано с криминалом. Информация о пропаже вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, которое ведет Следственное управление СК России по республике.
Напомним, в казанском поселке Салмачи на месяц ограничили движение транспорта. Причина — строительство водопровода на участке.