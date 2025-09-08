В Новосибирске почтили память жертв блокады Ленинграда

8 сентября исполнилось 84 года со дня начала блокады Ленинграда — одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. В Новосибирске, как и по всей стране, проходят памятные мероприятия.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Она унесла жизни сотен тысяч человек — мирных жителей, солдат и защитников города, пишет Сиб.фм.
В этот день по всей России проходят акции памяти: возложения цветов к памятникам, минуты молчания, церковные службы. Новосибирцы также присоединились к общенациональной дате, чтобы почтить мужество и стойкость ленинградцев.
История блокады стала символом силы духа, самоотверженности и борьбы за жизнь вопреки голоду, холоду и постоянным обстрелам. Сегодня важно не только вспоминать события тех лет, но и передавать эту память новым поколениям, чтобы трагедия и подвиг блокадного Ленинграда никогда не были забыты.