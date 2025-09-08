В Новосибирске почтили память жертв блокады Ленинграда

История блокады стала символом силы духа, самоотверженности и борьбы за жизнь вопреки голоду, холоду и постоянным обстрелам. Сегодня важно не только вспоминать события тех лет, но и передавать эту память новым поколениям, чтобы трагедия и подвиг блокадного Ленинграда никогда не были забыты.