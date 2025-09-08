В Якутии обнаружили древний могильник возрастом 5,5 тыс. лет

В процессе раскопок выяснилось, что рядом с парным погребением, чуть выше по склону террасы, расположено еще одно погребение, раскопки которого были продолжены в сентябре 2025 года той же экспедицией. Как выяснили специалисты-археологи, вернувшиеся на днях с раскопок, второе погребение представлено захоронением черепа, предположительно принадлежавшего женщине, в сопровождении лука с костяными накладками, идентичными обнаруженным в первом погребении, что свидетельствует о синхронности погребений и принадлежности их к одной археологической культуре. "Таким образом, в местности Ой-Муран обнаружено не единичное погребение, а уникальный неолитический могильник, который представляет большой интерес для археологов, антропологов, палеопатологов, палеогенетиков, историков и др.