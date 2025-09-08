Ричмонд
В Красноярск для строительства метро доставили ключевые элементы тоннелей

Очередная партия специализированного оборудования для сооружения красноярского метрополитена прибыла в город по железной дороге.

Очередная партия специализированного оборудования для сооружения красноярского метрополитена прибыла в город по железной дороге. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, из Беларуси были доставлены чугунные тюбинги общим весом 67 тонн.

Тюбинги представляют собой элементы крепления подземных тоннелей, которые формируют их внутреннюю отделку и обеспечивают защиту от давления грунта и грунтовых вод. Эта конструкция является фундаментальной для безопасности и долговечности метрополитена.

В настоящее время все элементы уже доставлены на строительную площадку для последующего монтажа. Поставка осуществлена в рамках реализации федерального проекта по развитию метростроения в Красноярске.

Ранее рассказывали, что экс-проектировщику красноярского метро отказали в досрочном освобождении.