Рабочая неделя принесет пермякам похолодание

Завтра столбик термометра покажет около 15 , дожди маловероятны; ночью будет около 6 . В среду, 10 сентября, днем будет около 17 , ближе к вечеру холодный фронт принесет небольшие дожди и понижение температуры; ночью будет около 7 . В четверг ожидается около 14 , а ночью будет около 3 , возможны заморозки на почве. С пятницы начнется постепенное потепление. В последний день рабочей недели ожидается ясная погода, до 17 .