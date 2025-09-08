В Перми появится краевой Центр экологической культуры

Первый Пермский центр экологической культуры будет базироваться в парке Балатово. Его открытие намечено на 11 сентября. В этот день состоится множество событий — экскурсии по центру и в Черняевском лесу, экологические мастер-классы, семейная концертно-развлекательная программа.
Основной задачей центра будет просветительская. На выставочных площадях центра будут представлены природные богатства региона. Здесь можно будет познакомиться с природными комплексами и заповедниками России, особо охраняемыми территориями Пермского края — и все это с помощью современных мультимедиа. В центре будут проходить кинопоказы, акции и квесты, направленные на повышение экологической грамотности и сохранение природы Прикамья.
Экспозиция будет состоять из нескольких зон — «Южная тайга», «Кунгурская лесостепь» и так далее. Например, в зоне «Средняя тайга» центральное место займет мультимедийный комплекс «Северный олень».