В Пермском крае более 900 участниц женского клуба нашли работу

Свыше 900 участниц женского клуба при кадровом центре Пермского края нашли работу с начала года при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Соискательницы заняты в сферах образования, промышленности, ЖКХ, торговли и обслуживания. Еще 53 женщины реализовали свой творческий потенциал и открыли собственное дело. Основные направления деятельности, которые выбирают девушки, — это косметические салоны, организации по проведению мероприятий, мастерские по рукоделию и кабинеты психологической помощи.
«В рамках женского клуба мы не только стремимся помочь девушкам найти работу через тренинги и мастер-классы, но и активно вовлекаем их в волонтерскую деятельность. Это не только шанс внести вклад в общество, но и возможность развить личные качества, завести новые знакомства и укрепить социальные связи. Во всех муниципалитетах Прикамья проходят заседания клуба, где участницы занимаются плетением сетей для бойцов СВО, готовят витаминный чай и армейский сухой душ», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Пермского края Ольга Баклушина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.