В Пермском крае более 900 участниц женского клуба нашли работу

«В рамках женского клуба мы не только стремимся помочь девушкам найти работу через тренинги и мастер-классы, но и активно вовлекаем их в волонтерскую деятельность. Это не только шанс внести вклад в общество, но и возможность развить личные качества, завести новые знакомства и укрепить социальные связи. Во всех муниципалитетах Прикамья проходят заседания клуба, где участницы занимаются плетением сетей для бойцов СВО, готовят витаминный чай и армейский сухой душ», — отметила директор кадрового центра «Работа России» Пермского края Ольга Баклушина.