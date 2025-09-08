В Казани с 13 сентября начинают работу традиционные осенние сельхозярмарки

В Казани 13 сентября стартуют традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлена овощная, мясная, молочная продукция. Посетителей будут ожидать каждую субботу с 6:00 до 13:00. Об этом на аппаратном совещании сообщил председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.
«Осенние ярмарки — большое благо для казанцев и для сельчан, которые с полей привозят свежую продукцию сельхозпроизводства, для них это возможность реализовать продукцию, а для казанцев — получить “из первых рук”. Спасибо, всем, кто растит хлеб, выращивает сельхозпродукцию. Труд хлеборобов и сельчан во все времена был одним из самых уважаемых. На сегодняшний день мы живем в зоне рискованного земледелия, и для нас получать стабильные урожаи — всегда особый труд и особое усердие», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Как и в прошлом году цены на сельхозярмарках будут ниже розничных, примерно на 10−15%. Торговля будет организована еженедельно по субботам на 14 площадках и одной в воскресенье. По просьбе жителей поселка Северный, ярмарки на пересечении ул. Беломорская и ул. Гудованцева будут проходить по воскресеньям, как и в предыдущие сезоны.
В текущем году модернизированы и отремонтированы 8 ярмарочных площадок, включая 2 новые: в жилом комплексе «Салават Купере», возле дома 15 по ул. Альфии Авзаловой, а также возле дома № 6 по ул. Беломорская.
«На всех реконструируемых площадках создаются современные комфортные условия как для сельчан, осуществляющих торговлю, так и для покупателей. Работы будут завершены на текущей неделе, и все участники ярмарок смогут оценить преображение площадок», — сообщил Руслан Фазылянов.
На каждой торговой площадке будут представлены разные муниципальные районы Татарстана, а также организации агропромышленного комплекса республики: предприятия Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс», птицефабрики и другие.
На всех площадках будут проверять соблюдение ветеринарно-санитарных требований и обеспечивать безопасность дорожного движения. Ярмарки продлятся до конце декабря.
По итогам весенних ярмарок этого года жители города приобрели 72 тонны картофеля, 143 тонны овощей, 12,6 тыс. литров молока в розлив.