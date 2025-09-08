В Казани с 13 сентября начинают работу традиционные осенние сельхозярмарки

«Осенние ярмарки — большое благо для казанцев и для сельчан, которые с полей привозят свежую продукцию сельхозпроизводства, для них это возможность реализовать продукцию, а для казанцев — получить “из первых рук”. Спасибо, всем, кто растит хлеб, выращивает сельхозпродукцию. Труд хлеборобов и сельчан во все времена был одним из самых уважаемых. На сегодняшний день мы живем в зоне рискованного земледелия, и для нас получать стабильные урожаи — всегда особый труд и особое усердие», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.