В центре Краснодара частично ограничат движение 9 сентября

Движение транспорта временно ограничат на участке улиц Пушкина и Рашпилевской в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В центре Краснодара частично ограничат движение 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта ограничат на участке улиц Пушкина и Рашпилевской. Водители не смогут проехать по участку от улицы Красной до улицы Рашпилевской и от улицы Советской до улицы Пушкина.

Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00. Это связано с проведением отчетно-выборной конференции Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрута.