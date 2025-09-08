В центре Краснодара частично ограничат движение 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение транспорта ограничат на участке улиц Пушкина и Рашпилевской. Водители не смогут проехать по участку от улицы Красной до улицы Рашпилевской и от улицы Советской до улицы Пушкина.
Ограничения будут действовать с 6:00 до 16:00. Это связано с проведением отчетно-выборной конференции Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрута.