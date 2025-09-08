Ричмонд
Школьники Самарской области изучили процесс выращивания лесных культур

Ребята познакомились c современными методами ухода за насаждениями.

Источник: Национальные проекты России

Команда школьного лесничества из Шенталинского района Самарской области изучила процесс выращивания лесных культур. Занятие прошло на территории Шенталинского лесного питомника по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации.

Дети получили уникальную возможность увидеть процесс выращивания лесных культур, начиная с этапа подготовки семян и заканчивая высадкой саженцев в открытый грунт. Сотрудники питомника рассказали об особенностях различных пород деревьев, их экологической значимости и роли в поддержании биоразнообразия.

Ребята также ознакомились с технологиями ручной и механизированной посадки лесных культур и узнали о современных методах ухода за лесными насаждениями. Особое внимание было уделено вопросам предотвращения лесных пожаров и борьбы с вредителями.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.