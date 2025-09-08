В окрестностях Барнаула почти две тысячи человек прошли диспансеризацию

Участниками проекта «Удачная диспансеризация», который проводился с 1 мая по 31 августа по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», стали 1938 дачников и жителей окрестностей Барнаула. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
В ходе проекта мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) объехал ближайшие населенные пункты и садоводческие товарищества. У пациентов было выявлено 56 подозрений на злокачественные новообразования и диагностировано четыре онкологических заболевания. Также 76 человек впервые узнали о своей гипертонической болезни, у 36 человек обнаружено нарушение толерантности к глюкозе, а у 13 человек впервые диагностирован сахарный диабет второго типа.
«Проект позволил нам охватить больше жителей, даже тех, кто не прикреплен к нашей поликлинике. Уверен, что в следующем году мы продолжим эту практику, и наш опыт будет полезен другим медорганизациям края», — подчеркнул заведующий отделением профилактики больницы № 10 города Барнаула Николай Коханец.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.