В окрестностях Барнаула почти две тысячи человек прошли диспансеризацию

В ходе проекта мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) объехал ближайшие населенные пункты и садоводческие товарищества. У пациентов было выявлено 56 подозрений на злокачественные новообразования и диагностировано четыре онкологических заболевания. Также 76 человек впервые узнали о своей гипертонической болезни, у 36 человек обнаружено нарушение толерантности к глюкозе, а у 13 человек впервые диагностирован сахарный диабет второго типа.