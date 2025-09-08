В Прибайкальском нацпарке восстановили дорогу до мыса Зундуки после дождей

— Во время работ мы не повредили ни одного живого дерева или кустарника. Были и трудности — при перегоне техники из села Онгурен сломался бульдозер, но запчасти из Иркутска доставили быстро и отремонтировали его прямо на месте. Сейчас машина готова к работе — возможно, потребуется дополнительно подровнять отдельные участки дороги, — пояснил Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».