В Прибайкальском нацпарке восстановили дорогу до мыса Зундуки после дождей

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» завершили первый этап восстановления поврежденной проливными дождями дороги от деревни Зама до мыса Зундуки в Онгуренском муниципальном образовании. Как стало известно КП-Иркутск, работы заняли 12 дней — за это время техника разровняла грунт на протяжении более 5,5 километров пути.
Однако туристический маршрут «Курма — Кочериково» пока остается закрытым. Окончательное решение об открытии движения примет межведомственная комиссия с участием представителей администрации и дорожных экспертов, которые оценят качество и безопасность восстановленного участка.
— Во время работ мы не повредили ни одного живого дерева или кустарника. Были и трудности — при перегоне техники из села Онгурен сломался бульдозер, но запчасти из Иркутска доставили быстро и отремонтировали его прямо на месте. Сейчас машина готова к работе — возможно, потребуется дополнительно подровнять отдельные участки дороги, — пояснил Сергей Кочнев, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Как только комиссия подтвердит безопасность пути, дорогу откроют для местных жителей и туристов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком начал проверку после пожара в многоэтажке в Ангарске.